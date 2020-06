Salzburger Corona-Cluster: Bürgermeister muss in Quarantäne

Die Virenkonzentration in einem Salzburger Altstadtlokal dürfte an jenem verhängnisvollen Montagabend sehr hoch gewesen sein. Wie am Sonntag bekannt wurde, nahmen an dem Treffen des Rotary Club Salzburg, das für den neuen Corona-Cluster im Bundesland mit inzwischen 14 Infizierten verantwortlich ist, nicht wie zunächst gedacht 40, sondern nur 26 Personen teil.

Nach KURIER-Informationen steckten sich zumindest zwölf Infizierte bei diesem Treffen an. Das ist also fast jeder zweite Teilnehmer des Clubabends. Drei Patienten werden inzwischen im Krankenhaus behandelt. Am Sonntagabend wurde bekannt, dass sich ein zweiter leitender Arzt der Landeskliniken über den Cluster angesteckt hat.

Laut Salzburger Nachrichten ist unter den positiv Getesteten auch ein Pongauer Gemeindepolitiker. Das hat zur Folge, dass mehrere weitere Gemeindepolitiker in Quarantäne mussten, da am Dienstagabend eine Gemeindesitzung stattfand. Auch der Bürgermeister von Schwarzach, Andreas Haitzer (SPÖ), befindet sich in Quarantäne. Die Stadt Salzburg rechnet mit weiteren positiven Fällen. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat alleine 30 Mitarbeiter abgestellt, die für die Aufarbeitung des neuen „Covid-Cluster A“ sorgen.