Start der Wandersaison: Vorbereitung auf Ansturm oder Flaute

Wie schnell das gehen kann, zeigte sich im heurigen Jänner beim ersten Corona-Verdachtsfall Tirols. Damals wurden die Landesbehörden vom bayerischen Gesundheitsamt informiert, dass eine an Covid-19a erkrankte Deutsche vor ihrem positiven Test auf der Dortmunder Hütte im Kühtai geurlaubt hatte.

Daraufhin wurde von Tiroler Seite das Kontaktfeld der Frau auf der Hütte identifiziert und informiert. Es gab jedoch keine weiteren Ansteckungsfälle. Für das später zum Corona-Hotspot mutierte Tirol zeigte sich aber erstmals, welche Infektionsgefahren im Tourismus lauern. Es hätte ein Warnschuss sein können.

Leitfaden gegen das Virus am Berg

Wandern gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Österreicher. Berggeher sollten sich jedoch auf neue Regeln einstellen: Vertreter der alpinen Vereine haben einen Leitfaden zusammengestellt, der die coronabedingten Schutzmaßnahmen aufzählt. Alpenverein und Naturfreunde stellten sieben Grundregeln auf. „Ziel ist es, das Infektionsrisiko zu minimieren“, erklärt Andreas Ermacora, Präsident des Österreichischen Alpenvereins. Und so sehen die Tipps im Detail aus:

Abstand halten Zwei Meter Abstand empfehlen die Vereine. Sie rechnen nicht in Babyelefanten, sondern in zwei Armlängen von Erwachsen. Wenn in Ausnahmefällen der Mindestabstand unterschritten werden muss, soll eine Mund-Nasen-Schutzmaske verwendet werden.

Auf Rituale verzichten Händeschütteln vor dem Losgehen, Gipfelbussi, Trinkflasche dem Kollegen anbieten all das ist am Berg üblich, soll aber nun unterlassen werden.

In Kleingruppen gehen Je mehr Leute, desto schwieriger werde das korrekte Abstand halten. Die konkrete Personenzahl hängt von der Sportart ab – die vorgegebene Obergrenze beträgt 10 Personen. Stark frequentierte Touren und Plätze sollten gemieden werden.

Maske im Rucksack Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel gehören nun zur Grundausstattung bei Wanderungen.

Mund-Nasen-Schutz im Auto Die Vereine erinnern auch an die Regeln bei Fahrgemeinschaften. Sitzen Personen in einem Pkw, die nicht in einem Haushalt leben, müssen Masken getragen werden. Zudem dürfen in jeder Sitzreihe einschließlich des Lenkers nur zwei Personen befördert werden. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. Da fällt das Abstand halten leichter.

Weniger riskieren „Deutlich unter der persönlichen Leistungsgrenze bleiben“, rät der Leitfaden. Das habe mit den „coronabedingten Erschwernissen bei Rettungseinsätzen und zusätzlicher Belastung der Spitäler“ zu tun.

Hilfe im Notfall Wie immer gilt trotz der gebotenen Vorsicht vor Ansteckung im Notfall Erste Hilfe leisten, dabei aber Mund-Nasen-Schutz verwenden.

Darüber hinaus gibt es gesonderte Zusatzregeln für einzelne Sportarten, etwa eine eigene Abstandsregel beim Mountainbiken. Beim Hintereinanderfahren gelten 5 Meter bergauf und 20 Meter bergab sowie in der Ebene als Mindestabstand. In Klettergärten soll das Seil möglichst nicht mit dem Mund gehalten werden.