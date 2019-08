Gerichtsentscheid nach tödlicher Kuhattacke: Opfer hat Mitschuld

Hinterbliebene klagten

Der Witwer und der Sohn des Opfers brachten danach eine Schadenersatzklage ein. Die Kläger argumentierten, dass der tödliche Unfall leicht durch einen einfachen Weidezaun zu verhindern gewesen wäre.

Der Landwirt wurde im Winter in Innsbruck zu einer Zahlung von 132.832,63 Euro und einer monatlichen Rente von 1.215,50 Euro an den Ehemann sowie zu 47.500 Euro und einer monatlichen Rente von 352,50 Euro an den Sohn verurteilt. Das Gericht sah damals, dass der Teilbereich, in dem der Angriff passiert ist, abgetrennt hätte werden können.