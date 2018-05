Tobias Moretti soll Wanderer vor Kuhattacken bewahren

Experten gehen davon aus, dass es die Kühe auf den Hund abgesehen hatten, dessen Leine sich die Frau umgebunden hatte und die sie nicht mehr rechtzeitig lösen konnte. Die Landwirtschaftskammer reagierte mit einer Infokampagne. Es wurde in Warnschilder, Prospekte mit Verhaltenshinweisen und im Vorjahr auch noch in einen Erklärfilm in Comicstil investiert. Doch erneut kam es zu einem tödlichen Unfall.

Im Juni 2017 wurde eine 70-Jährige im Tiroler Unterland von Kühen getötet, als sie mit ihrem Hund eine Alm queren wollte. Bei der Frau handelte es sich um eine Einheimische.

Das zeigt, dass auch Einheimische nicht vor Angriffen gefeit sind. Sie sollen mit der jüngsten Info-Schiene ebenso aufgeklärt werden, wie die Sommertouristen. „Der Bedarf ist auch bei inländischen Wanderern gegeben, dass sie sich an die Spielregeln halten“, sagt Hechenberger. Im Fokus stehen aber auch die ausländischen Gäste. Die neuen Clips werden in mehreren Sprachen untertitelt.

„80 Prozent unserer Gäste wandern“, sagt Josef Margreiter, Chef der Tirol Werbung, der bei der Initiative gemeinsam mit der Kammer an einem Strang zieht. Der Sommertourismus in Tirol boomt. Mit der Zahl der Gäste (5,8 Millionen im Jahr 2017) nimmt auch die Zahl der Wanderer zu. „Und immer mehr sind mit Hund in den Bergen unterwegs“, weiß Margreiter aus eigener Erfahrung.

Richtiges Verhalten

Unter dem Titel die "Alm ist kein Streichelzoo" klärt die Landwirtschaftskammer über das richtige Verhalten bei der Begegnung mit Kühen auf. Die neuen Video-Clips sind unter https://bit.ly/2jVLIAS zu finden