Video: Wanderer provozierte Kuh mit seinem Hund

Der Unbekannte steuert mit einem kleinen, angeleinten Hund auf einer Wiese direkt auf eine Kuh zu. Als das Rind ein paar Schritte in die Richtung des hektisch herumspringenden Hundes geht, versucht der sofort reißaus zu nehmen. Anstatt den Rückzug anzutreten, bleibt der Wanderer stehen, während sein Hund die Kuh anbellt.

Spätestens seit zwei tödlichen Kuh-Attacken auf Tiroler Almen in den Jahren 2014 und 2017 ist klar, wie gefährlich solche Konfrontationen sein können. In beiden Fällen wurden Hundehalterinnen von Rindern getötet. Der erste Angriff mündete in einem Zivilprozess gegen den Tierhalter, der in erster Instanz zu einem hohen Schadenersatz verurteilt wurde.