Nach Kuh-Urteil blüht das Ende des Almsommers

Das Handy von Tirols Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger steht seit Donnerstagabend nicht mehr still. Da wurde das mit Spannung erwartete Urteil in einem Zivilprozess nach einer tödlichen Kuh-Attacke bekannt. „Es hat in der Landwirtschaft Unsicherheit und Angst hervorgerufen“, sagt Hechenberger.

Dass der Halter jener Mutterkuhherde, die 2014 eine Frau auf einer Tiroler Alm getötet hat, zur Zahlung von rund 490.000 Euro an den Witwer und den Sohn des Opfers verurteilt wurde, stellt die Almwirtschaft in ihrer bisherigen Form in Frage.