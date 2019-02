Platter zu Kuhattacke-Urteil: "Almbewirtschaftung steht auf Spiel"

"Urteil ist Katastrophe"

"Dieses Urteil ist eine Katastrophe für die Alm- und Weidewirtschaft in Tirol und hat verheerende Auswirkungen bereits für den heurigen Almsommer", meinte Tiroler ÖVP-Bauernbundobmann und LHStv. Josef Geisler. Sollte das Urteil in den weiteren Instanzen bestätigt werden, sei zu befürchten, dass das Miteinander von Landwirtschaft, Freizeitwirtschaft und Tourismus in der gewohnten Art und Weise kein Fortbestehen mehr haben werde, so Geisler. Eigenverantwortung und Hausverstand sollten wieder mehr Einzug halten, mahnte Bauernbund-Präsident und Abg. Georg Strasser ein. Dass Hunde auf Weiden ein Problem seien, werde seit Jahren propagiert. Es brauche klare Spielregeln, die ein Miteinander auf den Almen gewährleisten, forderte Strasser.

Abg. Franz Hörl, Obmann des VP-Wirtschaftsbundes, sprach von einem "Urteil mit fatalen Konsequenzen weit über die gesamte alpine Landwirtschaft hinaus". "Mit der Begründung, dass aufgrund eines ausgewiesenen Wanderweges eine Umzäunung notwendig gewesen wäre, wird die landwirtschaftliche Nutzung der Freizeitnutzung untergeordnet", meinte Hörl. Damit klammere das Gericht nicht nur den Wert der Bewirtschaftung der Almen, sondern auch die Anforderungen an die menschliche Eigenverantwortung aus. Schließlich sei mit Hinweisschildern auf wichtige Verhaltensregeln hingewiesen worden, sagte Hörl.