Abstand im Matratzenlager: Das Warten auf den Almen

Der Berg ruft – viele Menschen lockt es derzeit nach draußen und nach oben, denn das Wetter ist überwiegend ideal dafür. Rein in die Wanderklamotten, festes Schuhwerk anziehen, rauf auf den Gipfel, in der nächstgelegenen Almhütte eine Erfrischung bestellen und die Aussicht genießen, bis man erholt genug für den Abstieg ist. So würde wohl der Wandertag bei vielen ablaufen – wäre da nicht Corona.

Während Bergsteiger und Wanderer zu höchster Vorsicht aufgerufen sind, bangen die Hüttenwirte um ihre Umsätze: „Den Wirten brennen viele offene Fragen unter den Nägeln“, sagt Peter Kapelari, Leiter der Abteilung Hütten des österreichischen Alpenvereins. Insgesamt 620 Hütten gibt es in ganz Österreich. 232 der Schutzhütten gehören dem österreichischen Alpenverein. 180 Hütten betreibt hingegen das deutsche Pendant.