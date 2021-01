Die Art des Anglerglücks einmal anders: die Kunst des Eisfischens

Spaß muss sein

Kein Bonmot des Fischers ist besser als jenes, das von zwei Anglern erzählt, die sehr lange nebeneinander sitzen und ins Wasser starren. Als einer der beiden nach Stunden die Beine von einer Richtung in die andere überschlägt, reagiert sein Kollege aufgebracht und fragt, was das zu bedeuten habe – schließlich sei man ja nicht auf einer Tanzveranstaltung. Und so ist ein Workshop in Eisfischen kein gruppendynamisches Seminar.



Wir sitzen in gebührendem Abstand auf unseren mitgebrachten Sesseln und Liegestühlen und lauern. Die Spartaner unter uns haben Isomatten, stehen oft oder gehen in konzentrischen Kreisen um die kurze Glasfaserangelrute. Nur wenige Fischer nutzen das Angebot, sich ein heißes Getränk von der Feldküche zu holen. Die meisten haben eine Thermosflasche bei sich. Wenn jemand ein Getränk einschenkt, dampft das Kondensat kurz auf, wie ein Rauchzeichen.

Feder, Fahne, Küchenkelle

Eisfischen wird vor allem in Kanada, Skandinavien, Russland und in den USA auf den Großen Seen betrieben. In Europa ist es in der Schweiz am Oeschinensee verbreitet. Im Vergleich zu einer normalen Fischerrute ist die Angel sehr klein und misst nur etwa 20 Zentimeter. Anstatt einer Haspel mit Übersetzung wird eine einfache Rolle für die Nylonschnur verwendet. Eine Feder, Fahne, oder eine selbst gebastelte Anzeige aus Papier, Holz oder Plastik dient zur Erkennung des Anbisses. Die Eiskelle ist eigentlich eine Küchenkelle mit Drahtgeflecht, damit Eisstücke aus dem Fischerloch geschöpft werden können. Den hand- oder motorbetriebenen Bohrer braucht es, um die sogenannte Wuhne zu bohren.