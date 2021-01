Die Glücksschweine aus Eisenstadt

Die Wäschespinne, an der das Abnehmen der Wäsche von der Leine und das Ablegen geübt wird, steht da im winterlichen Weiß. Eine Socke hängt aus dem Korb. Da hat Idefix wohl nicht genau gezielt. Der bunte Folientunnel, durch welchen die beiden bei ihren Übungen robben, die Ringe zum Auffädeln und verschiedene Trainings-Utensilien warten auf trockenes Wetter und neue Unterrichtseinheiten. Oben in der Küche merkt man, wie sehr die Tiere in den Alltag integriert sind. Tochter Henriette bereitet gerade den Obst- und Gemüseteller vor, welcher mit Käsestücken für die Eiweißversorgung angereichert ist. Beim Teetrinken in der gemütlichen Ecke kommt Idefix immer wieder zu Julia und will am Rücken gekratzt werden. Aus einem Korb in Schulterhöhe der Paarhufer steht ein Bund Lauch. Daran naschen die Minischweine, wenn sie Gusto auf einen Snack haben. „Die einzige bauliche Maßnahme“, sagt Joe, der Mann im Haus, „wurde beim Kühlschrank gemacht. Er hat jetzt eine Spezialverriegelung, damit Arthur und Idefix sich nicht selbst bedienen können.“