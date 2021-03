Maskenaffäre trifft Union vor zwei Landtagswahlen ins Mark

So hat sich der neue CDU-Parteichef Armin Laschet den Start ins deutsche Superwahljahr nicht vorgestellt. Und auch CSU-Chef Markus Söder, der inoffizielle Gegenspieler Laschets im Rennen um die nächste Kanzlerschaft, dürfte in München getobt haben. Gleich zwei Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU sollen kräftig an Provisionsdeals für Corona-Schutzmasken verdient haben. Der Skandal platzte nur wenige Tage vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag.

Im Mittelpunkt der "Maskenaffäre" stehen der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel (34) aus Baden-Württemberg und der CSU-Vizefraktionsvorsitzender Georg Nüßlein (51). Und es geht um Hunderttausende Euro, die sie kassiert haben sollen. Ausgerechnet in der Pandemie, ausgerechnet in einer Vertrauenskrise, in der die Politik in weiten Teilen ohnehin steckt

"Korruptionsproblem"

Entsprechend hoch schlagen die Wellen in Deutschland. Nicht nur die Opposition, auch der Koalitionspartner SPD warf der Union vor, sie habe ein "ernstes Korruptionsproblem".Löbel hat gegenüber deutschen Medien bereits bestätigt, dass er er an Geschäften mit Corona-Schutzmasken beteiligt war: Eine Viertel Million Euro Provision hat demnach seine Firma kassiert, weil sie Kaufverträge über Masken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte.