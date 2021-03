Nach Todesfall: Kärnten stoppt Impfung mit Astra-Zeneca-Charge

Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme und Vorgabe des Gesundheitsministeriums, begründet Gerd Kurath, Sprecher des Corona-Krisenstabes in der Landesregierung: "Wir haben bisher in Kärnten keine Probleme mit dem Impfstoff von Astra Zeneca gehabt. Aber diese Charge werden wir nicht mehr verimpfen." Um wie viele Impfdosen es sich dabei handelt, stand am Sonntag vorerst nicht fest. An diesem Wochenende sollten in Kärnten jedenfalls rund 3.000 Impfdosen verabreicht werden, aufgerufen waren vorrangig Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, aber auch Lehrer oder Kindergartenpädagogen.

Die Anweisung, die Impfung mit der betroffenen Charge zu stoppen, kam aus dem Gesundheitsministerium. Die Vorsichtsmaßnahme gilt, solange die Überprüfungen zweier Fälle dauern: Wie berichtet, starb eine 49-jährigee Krankenschwester in Zwettl zehn Tage nachdem sie eine Astra-Zeneca-Injektion bekam, eine Kollegin musste im Spital behandelt werden. Laut Behörden besteht jedoch derzeit kein Hinweis auf einen "direkten Zusammenhang", dennoch wurde die betroffene Charge des Vakzins aus dem Verkehr gezogen.