Todesfall nach Corona-Impfung: Obduktion angeordnet

„Bis hier ein Zusammenhang nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, müssen in Österreich Impfungen mit dem Wirkstoff von Astra Zeneca mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden“, forderte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer per Aussendung. Besonders die am Freitag erfolgte Zulassung des Impfstoffes für Menschen ab 65 Jahren stelle eine Gefahr dar: „Der Gesundheitsminister muss hier sofort handeln und Astra Zeneca nicht mehr verimpfen lassen, bis das Obduktionsergebnis der Krankenschwester vorliegt“, hielt Hofer fest. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) teilte mit, dass ein Ergebnis der Untersuchung frühestens in zehn bis 14 Tagen zu erwarten sei.

Am Samstag wurde auch noch ein zweiter Fall medial thematisiert: Laut "Heute" soll eine Spitalsbedienstete an schweren Folgen einer Astra Zeneca-Impfung leiden. Laut Jany werde eine Mitarbeiterin stationär im Krankenhaus behandelt.