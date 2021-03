Starker Pollenflug erhöht Risiko für Corona-Infektion

Eine aktuelle Studie der Technischen Universität München und des Helmholtz Zentrums Müchen bringt unangenehme Neuigkeiten für Allergiker. Die Forscher fanden heraus, dass vor allem starker Pollenflug das Corona-Risiko erhöhe. Die Untersuchung wurde im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" ("PNAS") veröffentlicht.

Die Ergebnisse lassen sich so zusammenfassen: Gebe es viele Pollen in der Außenluft, stiegen die Infektionszahlen. Die Forscher erklären das damit, dass der Körper bei Pollenflug unter anderem weniger der sogenannten antiviralen Interferone - dadurch reagiere die Körperabwehr auf Viren in den Atemwegen abgeschwächt.