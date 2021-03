Kurz zu Infektionszahlen: Anstieg war erwartbar

1.910 Fälle wurden in Österreich von Sonntag auf Montag binnen 24 Stunden registriert - und das obwohl deutlich weniger Tests als sonst im Wochenschnitt durchgeführt wurden. Mehr Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden an einem Montag wurden zuletzt am 14. Dezember 2020 gemeldet.

Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 2.304 Neuinfektionen hinzu. Die österreichweite Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg am Montag bereits auf 181,2 an.