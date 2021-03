1.910 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 1.910 neue Corona-Infektionen. Der Montagswert ist tendenziell immer etwas niedriger, als die weiteren Infektionen im Lauf der Woche. Die aktuellen Neuinfektionszahlen zeigen also einen klaren Trend, wo es in dieser Woche hingeht.

Im Vergleich zur Vorwoche (1.401 Infektionen) ist die heutige Zahl deutlich höher, damit steigt auch die 7-Tages-Inzidenz. Weil es auch "nur" 1.880 neue Genesene gibt, steigt damit auch die Zahl der aktiven Fälle.