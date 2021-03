10 Millionen Mädchen durch Pandemie zusätzlich von Kinderheirat bedroht

Zehn Millionen zusätzliche Kinderehen könnten bis zum Ende des Jahrzehnts geschlossen werden und die jahrelangen Fortschritte bei der Bekämpfung dieser noch immer weltweit verbreiteten Praxis gefährden, fürchtet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und macht darauf anlässlich des internationalen Frauentages darauf aufmerksam.

Schulschließungen, wirtschaftliche Belastung, Dienstleistungs-Ausfälle, Schwangerschaften und der Tod von Eltern aufgrund der Pandemie setze am meisten gefährdete Mädchen einem erhöhten Risiko aus, verheiratet zur werden, fasst UNICEF im Bericht „Covid-19: A threat to progress against child marriage“ (Eine Bedrohung für den Fortschritt im Kampf gegen Kinderehen) zusammen.

Die Befürchtungen basieren auf einem statistischen Modell, das mit Informationen über die Raten und die Demografie von Kinderehen sowie historischen Informationen über die Auswirkungen von Bildungsunterbrechungen, wirtschaftlichen Schocks und der Wirksamkeit von Programmen in Ländern, in denen die meisten Kinderehen weltweit vorkommen, gefüttert wurde.