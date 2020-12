UNICEF: Kinderarmut in reichen Ländern steigt seit und nach Corona

Viel Geld insgesamt, ganz wenig für Bekämpfung der Kinderarmut

Von Februar bis Ende Juli 2020 wurden historische 10,8 Billionen US-Dollar für COVID-19-Maßnahmen von Ländern mit hohem Einkommen ausgegeben, von denen rund 90 Prozent für Konjunkturpakete ausgegeben wurden, die an Unternehmen gerichtet sind, heißt es in dem Bericht. Obwohl dies ein wesentlicher Bestandteil der Krisenreaktion ist, werden durch diese Unterstützungen die am stärksten ausgegrenzten Kinder und ihre Familien in der Gesellschaft unweigerlich ausgeschlossen, was bedeutet, dass die am schwersten Betroffenen am wenigsten Hilfe bekommen.

„Die Höhe der finanziellen Erleichterungen, die direkt Kindern und Familien gewährt werden, entspricht weder den schwerwiegenden Folgen der Pandemie noch der voraussichtlichen Auswirkungen dieser Krise auf diese Länder“, kritisierte Gunilla Olsson, Direktorin des UNICEF-Forschungsbüros Innocenti.