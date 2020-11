Kinderarmut wird stark unterschätzt und wurde durch Corona verschärft

Drei Tage vor dem Geburtstag der UNO-Kinderrechtskonvention stellte die Österreichische Volkshilfe die Ergebnisse ihres jüngsten Sozialbarometers vor – und verknüpfte sie erneut mit der Forderung nach einer Kindergrundsicherung.

Ein Drittel der rund 1000 repräsentativ Befragten in Österreich (ab 15 Jahren zwischen Ende Juli und Ende August 2020) schätzt richtig ein, dass jedes fünfte Kind in Österreich von Armut betroffen ist. Vor zehn Jahren war das für die meisten noch gar kein Thema. Aber noch immer meint mehr als die Hälfte, dass höchstens 10, manche sogar nur 5 % der Kinder betroffen wären. 1671 € für einen Erwachsenen und ein Kind im Haushalt sind jene Grenze, unter der in Österreich Armut statistisch beginnt.