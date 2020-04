Computer für Home-Schooling: Verschiedene öffentliche Hände

Digitalisierung der Schulen und des Unterrichts – das sind Schlagworte seit Langem. Seit gut einem halben Jahrzehnt kursieren auch immer wieder Schlagworte von der flächendeckenden Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Hardware – Tablets für alle war beispielsweise so eines in der vorvor...igen Regierung (jedenfalls der letzten unter Rot-Schwarz).

Graben wurde offensichtlicher

Mit dem innerhalb von weniger als einer halben Woche notwendigen Umstieg von analogem Unterricht zu Home-Schooling, Distance- und e-Learning wurde der immer wieder thematisierte „Gap“, der Graben ganz akut. Die einen haben zu Hause gute Computer-Ausstattung und Internet-Verbindung, andere verfügen darüber eben nicht. Das wurde nun aber nicht nur offensichtlicher, sondern behindert die letzteren in ihrem Schritt-Halten.

Nachdem klar war, dass die Schulen eben nicht nach einem Monat Lock-Down wieder ihren Betreibe aufnehmen, ja mindestens noch gut vier weitere Wochen nicht starten, landete auch an den Spitzen der Bildungspolitik: Hier muss Abhilfe geschaffen werden. In den Osterferien kündigte Bildungsminister Heinz Fassmann die Anschaffung von 12.000 Computer – „und wenn’s 12.500 sein müssen, soll’s auch recht sein“ – und einem guten Internet-Datenpaket - an. Die sollen dann jenen Schülerinnen und Schülern, die sie benötigen leihweise zur Verfügung gestellt werden – bis Ende des Schuljahres – also maximal zwei, eher gut 1 ½ Monate, nachdem sie frühestens Anfang Mai verteilt werden. Das genauere Prozedere – Ansuchen via Schulen usw. – werde nach Ostern, also bald, bekannt gegeben. Natürlich würden diese Computer – Laptops oder Tablets, je nachdem was die betreffende Schule wünscht, gleiches gelte fürs Betriebssystem – nach den Sommerferien wieder an die Schulen gehen. Davon verspreche sich das Ministerium „auch einen Boost für Digitalisierung und Lernplattformen“, so die Botschaft an den Kinder-KURIER.