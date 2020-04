Nöte eigentlich wichtiger als Note

Hunderte WhatsApp-Nachrichten

Und – wie auch in anderen Schultypen – sind sie fast rund um die Uhr für ihre Schülerinnen und Schüler erreichbar. „Das war vor allem in der ersten Woche so, da sind oft Hunderte WhatsApp-Nachrichten aus Gruppen oder einzeln aufgepoppt. Dann hab ich doch Zeiten eingeführt und gesagt, wenn eine Nachricht um 2 oder 4 in der Früh oder auch schon spät am Abend kommt, kann’s sein, dass ich erst am nächsten Vormittag antworte.“

Wann ist endlich wieder Schuleeeeeee!?

Wobei jetzt weniger Nachfragen zu Aufgaben kommen, sondern die Sorge, die Nöte, die Fragen „Wann ist endlich wieder richtig Schule?“ Diese Ungewissheit, das nicht absehen können, wann dieser Zustand – oft in (sehr) beengten Verhältnissen, kaum einem eigenen Arbeitsplatz, vielen Geschwistern – endet, beansprucht die Nerven und die Psyche dieser Kinder besonders. „Das ist mir erst vor wenigen Tagen so stark aufgefallen, als ich wieder mit einigen der Jugendlichen eine Videokonferenz hatte – wir machen mehrere immer in Kleingruppen – wo ich gesehen hab, wie beengt oft die Platzverhältnisse sind.“