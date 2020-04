„Übersehene“ Held_innen in Zeiten von Corona

Was die Feuerwehrleute in New York nach den Bomben-Flugzeug-Attacken von 9/11 (2001) waren, sind nun in der Corona/Covid19-Ära Pflegekräfte, Supermarkt-Mitarbeiter_innen, die Menschen, die für Strom-, Gas-, Wasser-, Internet-Versorgung usw. arbeiten, öffentliche Verkehrsmittel lenken oder online-bestellte Waren zustellen usw. All sie und noch einige weitere wurden und werden oft genannt.

Obwohl Schule, lernen und lehren über Distanz, e-mäßig usw., oft medial thematisiert wird, fehlen sie in der Auflistung der Held_innen (meist): Einerseits die oft ge-bashten Pädagog_innen und gleichermaßen die Kinder und Jugendlichen.

Alle mussten sich Mitte März in weniger als einer halben Woche vom Präsenz- zum Distanz-Lernen/Lehren umstellen. Und taten das – praktisch ganz ohne zu murren, jammern, quängeln, protestieren oder was auch immer.