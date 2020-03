„Chance, selbst zu entscheiden, wie ihr eure Zeit füllen wollt“

Spontaner Entschluss

Nachdem der Kinder-KURIER dieses Schreiben zufällig auf der Facebook-Seite der Mutter einer Schülerin entdeckt – und Namen und Kontakt bekommen – hatte, wollten wir von Michael Wagner (nicht verwandt mit dem Autor hier) wissen, wie er auf diese Botschaften gekommen ist.

Michael Wagner: Der Entschluss kam sehr spontan, als Reaktion auf die zahlreichen Anfragen bezüglich Arbeitsaufträgen. Ich habe mich gefragt, was den Kindern jetzt nutzen könnte - daher die Vorschläge zur Freizeitgestaltung. Schlussendlich habe ich ihnen dann in dem Brief nur das geschrieben, was ich in ihrer Situation gebraucht hätte.“

Und wie waren die Reaktionen?

Ein Schüler und eine Schülerin haben mir heute Früh bereits das gelöste Kreuzworträtsel zurückgeschickt. Damit habe ich nicht gerechnet. ;-)

Es haben sich auch schon ein paar Eltern gemeldet. Die Resonanz ist durch die Bank positiv. Viele fühlten sich dadurch in ihrer Situation wahrgenommen.

Wo machen Sie welche Musik?

Wir sind ein Trio. Ich spiel Gitarre, Saša Nicolić spielt an den Drums und Rainer Keplinger an der Funkhausorgel. Wir spielen die Signation und die Auftrittsjingles für die Kabarettist*innen in der „Tafelrunde“ auf ORF III.