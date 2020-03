Lehrerin: "Nein, wir haben keine Extra-Ferien!"

Alle Mappen

Am Freitag haben alle Kinder die Mappen bekommen, wir haben besprochen, dass die verpflichtend sind, aber erst nach den Osterferien – oder wann immer der Betrieb in der Schule wieder losgeht, auch angeschaut werden. Wer will kann aber auch schon dazwischen erledigte Aufgabe, Aufsätze oder was auch immer fotografieren und mir schicken und kriegt Feedback.

Wir haben aber auch besprochen, wie mit welchen LernApps auch geübt werden kann. Das ist aber nicht verpflichtend, weil es auch manche Eltern gibt, die’s nicht so gern sehen, wenn ihre Kinder - viel - am Computer oder Tablet sind.

Jedenfalls aber hab ich für die Kinder Accounts in Lerntools angelegt und eine Klassen-eMail-Adresse eingerichtet über die Kinder und Eltern schreiben oder Übungsblätter, Aufsätze usw. schicken können.

Außerdem hab ich alle Eltern kontaktiert, wo die Kinder schon am Freitag nicht mehr in der Schule waren, dass sie am Montag oder Dienstag die Mappen abholen.