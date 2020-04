Wie geht das? Kochen im Distance-Learning

Sechs Dinge aussuchen und daraus was machen

„Herr Kisielewski hat übrigens noch ein paar Koch-Anleitungs-Videos auf die Instagram-Seite unserer Schule gestellt, so dass wir uns noch so einiges anschauen können wie zum Beispiel einen Apfelstrudel usw.“

Über die Osterferien gibt’s einen weiteren Koch-Auftrag. „Da sollen wir nur aus unserem Vorratskastl sechs Zutaten zu einem Warenkorb zusammenstellen und daraus was Eigenes kochen. Da können wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Das ist auch schon eine gute Vorbereitung auf die Fachprüfung. Bei der bekommen wir auch „nur“ einen Warenkorb und dürfen/müssen selber auswählen, was wir daraus machen. Aber auch in unserem späteren beruflichen Leben kann das so sein, dass du dann in der Hotelküche schauen musst, was da ist und was du draus kochen kannst.“

