Vom Rücklauf der Jugendlichen sehr positiv überrascht

„Von der Rücklaufquote war ich positiv überrascht“, gesteht Michaela Hilpold. Sie unterrichtet Ernährungslehre, Küche und Restaurantmanagement (servieren) in der HLTW Bergheidengasse in Wien-Hietzing (öffentliche höhere Schule für Tourismus und wirtschaftliche Berufe), aber auch Getränkekunde an der Pädagogischen Hochschule.

Für sie war die Umstellung – natürlich wie für alle im Schulbereich überfallsartig in weniger als einer halben Woche vor Mitte März – eine große. „Ich musste mich erst organisieren in Sachen eLearning. Ich hab viel dazugelernt. Durch zwei YouTube-Tutorials hab ich mir den Umgang mit MS Teams und Moodle (Lernplattform) selber beigebracht.“

Aber gerade das Kochen hätte, so die Lehrerin, den Schülerinnen und Schülern auch sichtlich Spaß gemacht, einmal im Home-Schooling weg vom Computer und praktisch aktiv. Das habe sie an den vielen Videos bemerkt, ja förmlich gespürt, so Hilpold zum Kinder-KURIER. „Obwohl die Anforderung nur war, einige Fotos von der Arbeit und vom Endprodukt zu schicken, haben sehr viele Videos gemacht.“