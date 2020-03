Das Lernen zu Hause gemeinsam organisieren

Erwartungshaltungen abklären, Rituale suchen und finden, Freiräume lassen, gemeinsam besprechen- und reflektieren, was gut gelaufen ist und am nächsten Tag besser oder anders gemacht werden sollte… - Marina Laux, Bildungsexpertin der Wiener Arbeiterkammer (derzeit für Forschungsprojekte karenziert), stellte am Dienstag zehn Tipps „um gut in den Heimunterricht zu starten“ auf den von AK und ÖGB betriebenen Blog (A & W – Arbeit und Wirtschaft). Diese Tipps – gekürzt aber auch mit Link auf die Vollversion – siehe weiter unten.

Der Kinder-KURIER führte mit Laux ein Telefoninterview – in einer ihrer Pausen des Lernens mit den beiden eigenen Volksschulkindern.

Wie bist du auf die Idee gekommen, solche Tipps zu geben und genau diese?

Marina Laux: Als klar war, dass ab dieser Woche Heimunterricht stattfinden wird, wurde ich von mehreren Leuten in meiner unmittelbaren Umgebung gefragt, weil ich ja selber pädagogische Ausbildungen und unterrichtet habe. Nachdem ich zum dritten Mal darüber gesprochen habe, dachte ich, sich schreib das zusammen, könnte ja vielleicht noch mehr Menschen interessieren.

Wo hast du unterrichtet?

An einer Handelsakademie und –schule, aber ich habe auch Pädagogik studiert und eine Montessori-Frühförder-Ausbildung, also sowohl Oberstufe als auch für junge Kinder. Übrigens möchte ich gleich einmal sagen: Kinder, ihr seid Heldinnen und Helden – ihr lernt jetzt zu Hause und helft damit, Menschenleben zu retten.