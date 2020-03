Kreativ trotz Corona: Wir sind die Küch-chen-Mus-si-kan-ten!

Koch- oder andere Löffel, umgedreht Töpfe, Käse- und andere Reiben, ja sogar ein volles Packerl Teigwaren, Schneebesen und was sich sonst noch alles in einer Küche finden mag – kaum ein Kind hat diese Dinge nicht schon dafür verwendet, zu trommeln, rasseln, Musik und Geräusche zu machen. Vor wenigen Tagen wurde das systematisch gemacht, gefilmt, zusammengeschnitten, mit jazziger Musik untermalt und in einem ca. 3 ½-minütigen Video veröffentlicht: „Wir – sind – die – Kü-chen-Mu-si-kann-ten“. Eine #stayathome“-Produktion der musikalischen Früherziehung in der Schmelzer Musikschule Scheibbs, initiiert und produziert von Alexander Löwenstein. Motto: Wir musizieren weiter bzw. Kreativ trotz Corona.

In Normalzeiten unterrichtet er, wie er dem Kinder-KURIER – natürlich nicht live – erzählt, an vier verschiedenen Standorten ( Scheibbs, Randegg, St.Anton/ Jeßnitz, Reinsberg) pro Woche 55 Kinder, rund die Hälfte in Saxophon bzw. Flöte. Die anderen besuchen den Gruppenunterricht „Musikalische Früherziehung“ für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren. „Mein Anliegen ist es eigentlich, in dieser Zeit die Kinder von konventionellen Musiknoten fernzuhalten. Die Kinder sollen hören, frei spielen (nicht nur mit ORFF-Instrumenten, sondern mit allem was rund um uns ist!!), Musik in grafischer Notation spielen/erfinden und generell Musik und Klänge erforschen - frei nach dem Motto von John Cage: „Everything we do is music.“ ;))“