13-jährige Schülerin: Mein Corona-"Quarantäne" Alltag

Schule online

Wie fast alle SchülerInnen in Österreich, außer die, deren Eltern im Kampf gegen dieses Corona Virus täglich für uns im Einsatz sind (DANKE DAFÜR!!!), erledige ich derzeit meine Schularbeitsaufträge, unter anderem online, zu Hause. Ich besuche derzeit die dritte Klasse einer AHS und bekomme wichtige Informationen immer über unser Schulweb (WebUntis). Zusätzlich wurde für uns SchülerInnen ein eigener Schul-eMail-Account eingerichtet, um von unserem engagierten Lehrerteam immer wieder neue Arbeitsaufträge, Links zu Online-Übungsprogrammen und Rückmeldungen dazu erhalten zu können. Das funktioniert bis jetzt sehr gut, bis auf die Online-Programme, die aufgrund der großen Nachfrage, zeitweise nicht erreichbar sind.

Natürlich ist Homeschooling nicht immer so einfach, da ich mich zu Hause auch gerne abzulenken weiß, aber ich finde es richtig cool. Ich kann mir meine Zeit und die Aufgabenbereiche einfach so einteilen, wie ich es mag und mir einen persönlichen Tagesplan erstellen, was ich jeder/jedem auch raten würde. Ohne Plan bzw. Einteilung und Unterstützung meiner Mutter, wäre ich ziemlich verloren, da mir manchmal auch die Motivation dazu fehlt. Auch der ORF bietet ein cooles Schulprogramm, die „ ORF 1 Freistunde“, mit informativen Beiträgen zur aktuellen Lage, Wissenssendungen, etc., an. Der einzige Nachteil an dieser ganzen Situation ist, dass ich meine Schulfreunde und -freundinnen nicht sehen kann.