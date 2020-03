Pädagogin hilft via Video bei Schulaufgaben

„Hallo! Du besuchst eine Volksschule in Österreich und kommst mit deinen Aufgaben zu Hause nicht so gut zurecht? Deine Mama und dein Papa können dich nur wenig unterstützen … Schick mir ein Foto von deiner Aufgabe und markiere den Teil, bei dem du Hilfe benötigst. Ich mache dir ein Video dazu und helfe dir, damit auch du den Anschluss nicht verpasst! …“

So beginnt ein Facebook-Posting von Martina Jaritz. Mehr als 200 Mal wurde es in der Zwischenzeit geteilt. Eine Reaktion von der die Absenderin, Elementarpädagogin in Wien 15, derzeit in Karenz mit ihrem jüngsten Kind (9 Monate), völlig überrascht war.

Dem Kinder-KURIER gab sie ein telefonisches Interview.