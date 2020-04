Umstellung auf Schule zu Hause war schon schwer, aber …

„Es ist schon anstrengend, wir haben ur-viele Arbeitsaufträge. Aber wenn man sich die Zeit gut einteilt, geht’s, wir haben ja dafür immer eine Woche Zeit“, berichtet Sena Sahinkaya dem Kinder-KURIER, natürlich nur „fernmündlich“. Sie ist Schülerin einer 3. Klasse der Handelsschule in der privaten Vienna Business School (VBS) Schönborngasse, nicht irgendeine, sondern Klassenbeste. „Ja, manche nennen mich deswegen Streberin, das hat mich früher voll genervt, aber seit Längerem ignorier ich das einfach. Es gibt ja auch andere, mit denen ich mich gut verstehe.“

Dabei, so sagt Sena Sahinkaya, „hab ich in der Volksschule sogar ein paar 3er gehabt, jetzt nur noch zwei 2er“ – neben ansonsten lauter Sehr Gut. „Ich hab erst in der Handelsschule angefangen, eine gute Schülerin zu werden. Vorher war mir die Schule ganz egal. Aber mit der neuen Schule war das so ein „hoppla, jetzt geht’s um deine Zukunft!“ Sie will auch nach diesem Schuljahr den Aufbaulehrgang besuchen und die Matura machen. „Dann will ich auf der Wirtschafs-Uni studieren, ich weiß zwar noch nicht genau, welches Studium, aber auf die WU möchte ich gern.“