Mehr als eine halbe Million Team-Nachrichten und eMails

Digitale Lernformen: Challenges motivieren die SchülerInnen

Die aktuelle Situation ist aber auch für die Pädagogik eine Herausforderung: „Wir haben natürlich den Vorteil, dass unsere Schülerinnen zwischen 15 und 19 Jahre alt sind und daher schon sehr selbständig arbeiten können“, erzählt Bernhard Irschik. Er ist Klassenvorstand der 1DK JusHAK, einer neuen Schulform, in der neben den kaufmännischen Inhalten auch eine juristische Grundbildung vermittelt wird.

„Ich bin stolz auf die Schülerinnen und Schüler, die schon in der ersten Klasse sehr gut daheim lernen. Großen Respekt habe ich auch vor den Eltern, die gerade bei unseren jüngeren Schülerinnen und Schülern de facto mit unterrichten, sie sind für uns wichtige Kontaktpersonen“, so Irschik, der unter anderem die Fächer „Unternehmensrechnung“ und „Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz“ unterrichtet.

Konkret wickelt er seinen Unterricht ab, indem er auf eine Kombination von Skype- bzw. Microsoft Teams-Video-Lehreinheiten, Chat- und Forum-Betreuung sowie zu erledigende Aufgaben und Quizze setzt. Als essentiell erscheint Irschik, dass die Schülerinnen und Schüler im Distance Learning-Prozess angeleitet werden, wie die zu erledigenden Aufgaben zu lösen und wie etwaige Schwierigkeiten zu überwinden sind.

Neben dem fachspezifischen Austausch setzt Irschik aber auch auf eine umfassende soziale Betreuung: „Gerade als Klassenvorstand und Coach ist es mir und auch den Schülerinnen und Schülern wichtig, am Beginn sowie am Ende der Schulwoche eine Klassenvorstandsstunde via Videokonferenz abzuhalten. Hier lassen wir die Woche Revue passieren. Als wir alle gemeinsam über eine lustige Anekdote einer Schülerin lachten, war das richtig herzzerreißend. So etwas verbindet – gerade in diesen Zeiten“, so der Pädagoge.

Zugute kommen vielen PädagogInnen jetzt auch ihre speziellen Coaching-Ausbildungen, die der Schulbetreiber Fonds der Wiener Kaufmannschaft anbietet und auch bezahlt.

Sehr gut funktionieren in der aktuellen Situation auch Challenges, erzählt Irschik: „Wir nutzen derzeit gerne die Lern- und Quizplattform playmit.com, die durch das Unterrichtsministerium unterstützt wird. Playmit bietet hochwertige wirtschaftspädagogische Inhalte an, auch am Handy. Die Jugendlichen werden mit Matching und monatlichen Gewinnen motiviert, sich mit praxisorientierten Inhalten zu beschäftigen. Viele unserer SchülerInnen absolvieren hier Challenges. Besonders stolz waren sie natürlich, als die VBS Schönborngasse in der Schul-Challenge für den Monat März geführt hat“, so Irschik.

Doch der Pädagoge räumt auch ein, dass es Schwierigkeiten gibt: „Niemand war auf diese Situation vorbereitet, so dass man jetzt, glaube ich, keine perfekten Abläufe erwarten darf. Aber im Großen und Ganzen versuchen alle – Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern – ihr Bestes zu geben“, so Irschik.