Schulstoff + Gaming – im Woop-Klassenzimmer

International

Das Woop Klassenzimmer sprengt übrigens auch bewusst (Landes-)Grenzen: An die zehn Gaming- und Coding-kundige Lehrer_innen aus Österreich, Deutschland, Luxemburg und demnächst auch der Schweiz präsentieren ihre Schulstunden. Da in dieser Woche auf OKTO „nur“ der in der vorigen Woche über Twitch gestreamte Unterricht ausgestrahlt wird, ist es dieser Tage ausschließlich „Frontal“-Unterricht. Ab der kommenden Woche verlegt Woop sein „ Klassenzimmer“ auf YouTube. (Das hat rechtliche Gründe, mit Twitch gibt es einen Exklusiv-Vertrag, dürfte also nicht auch gleichzeitig auf OKTO laufen.) Wer einen YouTube-Account hat, kann also aber der kommenden Woche – eigentlich die der Osterferien – in diese Schule einsteigen und aktiv mitarbeiten ;)

Twitch.tv -> wooptv_official

YouTube -> Woop Klassenzimmer

Facebook -> WoopTVOfficial

OKTO TV -> Woop Klassenzimmer