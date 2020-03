Schule ab Montag, 30. März – im TV und online

„ Lernplanet“ startet am Montag, 30. März in Woche 3 der wegen Corona ausgerufenen unterrichtsfreien Zeit. Zur Unterstützung und Ergänzung des häuslichen Lernens und Bearbeitens von Übungs-Aufgaben und Beispielen durch die Lehrer_innen startet diese Form der Fernseh- und virtuellen Schule. „Es wird klassischer Unterricht sein (für die sogenannte Sekundarstufe 1, also Mittelschulen und gymnasiale Unterstufe), wie ihn alle aus der Schule kennen“, so der Physiker, der seit vielen Jahren dieses Fach in Show-Qualität populär auf Bühnen und im TV vermittelt und in Wien das Planetarium leitet.

Die Pädagog_innen werden jeweils ¼ Stunde Unterricht bieten – in etwa das was im Normalfall an reiner lehrerzentrierter Unterrichtszeit stattfindet (Der KURIER berichtete schon kurz, siehe Link ganz unten). „Und es wird jener Stoff gebracht, der genau in dieser Woche in der jeweiligen Schulstufe gemacht worden wäre. Übungsaufgaben und Tests werden dann über die Homepages von Bildungshub und Wiener Bildungsserver angeboten, eine eigene Website ist im Entstehen angeboten (Links unten)“, so Gruber im Telefoninterview mit dem Kinder-KURIER. Die Entscheidung auf die 5. Bis 8. Schulstufe sei gefallen, weil Lernen in der Volksschule viel komplexer vor sich gehe und in den Oberstufen digitaler Unterricht über Lernplattformen von den Jugendlichen leichter gehe.