Entwarnung auch für Pflichtpraktika, aber …

Vorschlag: Kompensieren durch Werkstätten und Labore

Sie wäre „dafür, die Fachpraktika durch praktische Arbeit in den Werkstätten und Labors zu kompensieren – am besten in den beiden letzten Schulwochen und Pflichtpraktika so zu behandeln wie das universitäre Freisemester, das der Minister erwähnt hat“, so Silke Bergmoser, Direktorin der EUREGIO HTBLVA in Ferlach ( Kärnten) zum Kinder-KURIER.

Diese HTL, die übrigens ab dem kommenden Schuljahr auch die Ausbildung zum Tatoo-Artist anbietet, hat auch zwei Fachschulen - für Büchsenmacher und Maschinenbau. Im letzten dieser vier Schuljahre arbeiten – normalerweise – die Schüler_innen in den ersten zehn Wochen (also von September bis Mitte November) in verschiedenen Betrieben, um dort die Abläufe kennen zu lernen, im Berufsalltag integriert zu sein mit dem Ziel, nach dem Schulabschluss oft von diesen Unternehmen übernommen zu werden.

Schon jetzt habe sie von Firmen Absagen für den heurigen Herbst bekommen, so Bergmoser. Dann müsse alternativ ein regulärer Schulbetrieb organisiert werden – möglicherweise aber nur für einen Teil der Jugendlichen, weil manche Firmen vielleicht schon Jugendliche für diese zehn Praxiswochen aufnehmen.