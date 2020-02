Nicht gerade einfache Wege zu Pflichtpraktika

Sehr sinnvoll

„Der neue Lehrplan ist sicher sinnvoll, weil die Jugendlichen ins wirkliche Berufsleben mehr als nur reinschnuppern können“, meint Brigitte Heller, SchulQualitätsManagerin für das berufsbildende Schulwesen in der Bildungsdirektion Wien. „In den HTL funktioniert das auch schon gut, da gibt es in vielen Schulen Innovation Days, wo sich Firmen an Ständen in den Schulen präsentieren und so Schülerinnen und Schüler und Firmenvertreter direkt über Praktikumsplätze ins Gespräch kommen. Im technischen Bereich ist das schon gut im Griff, vielleicht auch weil hier Fachkräfte extremst gesucht werden und im kaufmännischen Bereich diese Not noch nicht so groß ist.“

Lösungswege

Ihr für den kaufmännischen Bereich zuständiger Kollege Fred Burda ortet weniger Probleme, „im Großen und Ganzen funktioniert’s ohnehin ganz gut, insbesondere Jugendliche aus den verschiedenen Migranten-Communities organisieren sich Praktikumsplätze über Unternehmen in diesen Gemeinschaften oder über Fußball- und andere Sportvereine“.