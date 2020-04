Von Laptops für alle über Zuschuss bis lieber (fast) nur analog

Für alle, die's brauchen

Im Burgenland wird jedem „Kind, das ein Tablet benötigt, ein entsprechendes Leihgerät zur Verfügung gestellt werden. Wir sind aktuell dran, eine Detailerhebung zu machen, sodass sichergestellt ist, dass jedes Mädchen und jeder Bursche mit einem Gerät versorgt wird. Aus aktueller Sicht sollte die Verteilung dieser Leihgeräte noch im April stattfinden“, heißt es aus der Bildungsdirektion in Eisenstadt.

Salzburg kündigte am Donnerstag an, 800 Tablets anzukaufen. Damit sollen sozial benachteiligte Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler, die bisher in der Phase von Home-Schooling nur schwer erreichbar waren (rund fünf Prozent), versorgt werden. „Die Tablets werden vorerst bis zum Schuljahresende verliehen. Unterstützung wird es von den EDV-Betreuern der Institutionen vor Ort geben“, so die auch für Bildung zuständige Landesrätin Maria Hutter (VP)

Die Geräte sind alle Sim-Karten-fähig und man sei derzeit, so der Pressesprecher der Landesrätin, in Verhandlungen um günstige Tarife zumindest bis Ende des Schuljahres, im Idealfall kostenlos.

Außerdem bekommen alle Pflichtschulen im Land neue Software-Programme. „Die digitalen Lernplattformen können alle, die es wollen, in Kürze verwenden“, so die Landesrätin. Sie verwies darauf, dass „schon einige Neue Mittelschulen mit der Lernplattform „eduvidual“ arbeiten.“

Insgesamt gibt das Land für dieses Sofort-Paket etwa eine halbe Million Euro aus.