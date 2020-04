5.000 Laptops für Wiener Mittelschüler_innen ab nächster Woche

Die Gratis-Lernhilfe der Stadt läuft online weiter

Damit möglichst kein Kind in dieser außergewöhnlichen Situation zurückbleibt oder –fällt, kündigte die Stadtregierung auch an, die Gratis-Lernhilfe für Schüler_innen zwischen 10 und 14 Jahren online weiter auszubauen. Seit Ende März bieten die Wiener Volkshochschulen ( VHS) ihre Kurse für Kinder/Jugendliche, die bereits für einen Lernhilfekurs angemeldet waren, als Online-Angebot an: Dabei gibt es Förderung in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch für jene, die eine Neue Mittelschule oder eine AHS-Unterstufe besuchen.

Nun wird die online Gratis-Lernhilfe auch für Schüler_innen angeboten, die noch für keinen Kurs angemeldet waren. Insgesamt stehen rund 1.500 Kurse für bis zu 15.000 Kinder und Jugendliche zur Verfügung.

Außerdem kündigte der auch für Digitalisierung zuständige Finanzstadtrat Peter Hanke an, dass wer immer an der Erarbeitung der weiteren Digitalen Bildungsstrategie Interesse hat, online Ideen einbringen und mitdiskutieren kann: Partizipation.wien.at

