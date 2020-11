Kinder wahrnehmen ist die Basis für sichere Räume

Sie selbst habe als Jugendliche in Bregenz (Vorarlberg) mit ungefähr 14 immer wieder erfahren, nicht wirklich ernst genommen worden zu sein. Erst mit 16 kam sie dann – über ein Musical der Jugendbotschafter_innen – wirklich in Berührung mit Kinderrechten. „Vorher hab ich das schon irgendwann einmal in der Schule gehört, aber nichts Genaueres. Ich tanze schon lange und gerne und bin zufällig zu diesem Musical gekommen. Das ist gemeinsam mit der Projektleiterin von uns Jugendlichen sehr partizipativ erarbeitet worden. Ab dann waren mir die Kinderrechte ein wichtiges Anliegen.“

So wie andere im Jugendbeirat aus Organisationen wie Kinderfreunde, Pfadfinder_innen usw. kommen, so kam Heinzle vor ca. zwei Jahren über die Jugendboschafter_innen der Caritas-Auslandshilfe Vorarlberg zum Jugendbeirat für „Safe Space“ und Kinderschutzkonzepte für solche. „Wir hatten im Frühjahr und im August reale Treffen, wo wir über das Thema gesprochen und nach und nach unsere Ideen eingebracht haben. Dazwischen haben wir uns immer wieder auch online besprochen.“