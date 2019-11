Kinderparlament in indischem Dorf erkämpfte zweiten Lehrer

Die VRO (Village Reconstruction Organisation, siehe Bericht hier) legt neben der Hilfe bei der Übersiedlung nicht zuletzt auch darauf wert, dass die neuen Dorfbewohner_innen in ihrem Selbstbewusstsein, aber auch in der Achtsamkeit mit den neuen Behausungen und ihrer Umgebung, gestärkt werden, sich Selbstvertreter_innen wählen. Dabei spielen nicht zuletzt Kinder und Jugendliche eine große Rolle. Sie werden früh in Entscheidungsprozesse mit einbezogen. So gibt es in diesen Dorfgemeinschaften Kinderparlamente, die fast monatlich (zehn Mal im Jahr) tagen.

Die gewählten Kinder und Jugendliche verteilen Aufgaben wie eine Regierung. Wer von den Jungen das Bildungsministerium leitet, muss sich um die (Aus-) Bildung kümmern, wer für Gesundheit usw. Zum einen verstehen sich die gewählten Kinder-Regierungen als Verantwortliche drauf zu schauen, und Informationen zu verbreiten, die anderen Kinder zu motivieren, auf Sauberkeit im Dorf zu achten, sie beim regelmäßigen Schulbesuch zu unterstützen …