Endlich Klos und Duschen - sicher vor Schlangen und Skorpionen

Feste Häuser

Seit 2012 gibt es ein neues, nachhaltiges Ziel für Entwicklungshilfe: Die VRO – Village Reconstruction Organisation (die es seit mehr als 40 Jahren gibt), wo es darum geht, ganze Gemeinschaften jeweils in ein Dorf mit festen Häusern einziehen zu lassen. Diese bedeuten nicht nur eine extreme Verbesserung der hygienischen Standards, sondern auch, sicher zu sein vor Schlangen, Skorpionen und Ratten. So ein Haus kommt in Summe auf etwa 4000 Euro.

Die Hälfte dieses Betrages wird über die Spenden aus Österreich finanziert. Die anderen 2000 Euro werden von den Behörden der Region beigesteuert und ein Viertel, also 1000 Euro müssen die neuen Bewohner_innen selbst aufbringen. Dies sieht das Konzept der VRO vor, um eine hohe Identifikation der Menschen mit ihrem Haus zu fördern.

1000 Euro, so Werner Brix, „sind für die Leute ganz schön viel Geld, das bewegt sich in etwa schon in der Größenordnung, die bei uns Menschen aufbringen müssen, um sich ein kleines Eigenheim zu schaffen.“ Die VRO streckt den neuen Dorfbewohner_innen oftmals diesen Betrag vor, den sie dann kleinweise abstottern.