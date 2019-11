Jede Woche diskutieren und beschließen alle Kinder im Schulrat

Wir hätten gern auf unserer Schulwiese Fußballtore. Diesen Wunsch äußerten Kinder der Volksschule St. Stefan ob Leoben ( Steiermark) im Schulrat. Einmal in der Woche, immer dienstags, treffen einander die 70 Kinder der Schule dieses kleinen Ortes (rund 1300 Einwohner_innen) und besprechen in knapp einer halben Stunde ihre Wünsche, Anliegen, Forderungen. Es ist aber keine Wunschstunde ans Christkind oder en auch immer. In dieser Wiege der Demokratie diskutieren die Schüler_innen und machen sich danach aber auch möglichst selbstständig an Schritte zur Umsetzung.

Nachdem sich die Versammlung der Kinder gemeinsam für dieses Anliegen ausgesprochen hatte, begannen einige Kinder eigenständig Briefe an den Bürgermeister und an mögliche Geldgeber_innen zu verfassen. In Katalogen informierten sie sich, wieviel solche Tore kosten, maßen die Entfernungen aus und steckten ab, wo die Fundamente für die Torstangen eingegraben werden müssten …