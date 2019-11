Kinder und Jugendliche mit an der Macht

„Das Wichtigste ist, dass wir als Jugendliche auch in solche Entscheidungen miteinbezogen werden“, ist die erste spontane Antwort von Barbara, Lehrling und Berufsschülerin auf die Frage des Kinder-KURIER-Reporters. Eben hat sie – mit ihren Kolleginnen und Kollegen des dritten Lehrjahres der Berufsschule für Bürokaufleute über „Chancen & Zukunft“ über Vorschläge der Stadt Wien zu diesem Bereich diskutiert.

Am 30. Geburtstag der UNO-Kinderrechtskonvention hatte die Stadt rund 230 Kinder und Jugendliche in den Festsaal des Wiener Rathauses eingeladen. Kids – vom Kindergarten über Volks- bis zu Mittel- und Berufsschulen – verwandelten den Saal samt Nebenräumen des Wiener Rathauses in ein lebendiges, buntes Diskussionsbiotop. Sie besprachen Maßnahmen wie Wien kinder- und jugendfreundlicher werden könnte.

Einerseits war das der Abschluss des größten Mitbestimmungsprojekts und andererseits Auftakt in Richtung Verwirklichung konkreter Maßnahmen.