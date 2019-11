Maßnahmen zur Wiener Kinder- und Jugendstrategie

SICHERHEIT & GEBORGENHEIT

No Hate

Maßnahmen gegen Hetze und Mobbing werden verstärkt. Dabei wird besonders auf digitale Medien eingegangen.

Ein Aktionsplan gegen Gewalt

Aufbau einer Drehscheibe, die sich mit Maßnahmen, Fortbildungen und Programmen für die Vorbeugung und Verhinderung von Gewalt oder zur Auseinandersetzung mit eigener Gewalttätigkeit beschäftigt. Die Programme sollen sich an diverse Gruppen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen richten.

Schulungen für PolizistInnen

PolizistInnen sollen in ihrer Ausbildung Information über die Jugendarbeit und die Lebenswelten von Jugendlichen bekommen. Auch Menschrechte, Deeskalation und nicht diskriminierende Sprache sollen verstärkt unterrichtet werden.

Kinder und Jugend Nightwalks/Winterwalks

Kinder und Jugendliche zeigen bei speziellen Führungen, den zuständigen MitarbeiterInnen der Stadt wo und warum sie sich unsicher fühlen und gemeinsam wird überlegt welche Lösungen es an diesen Orten/Stellen geben kann. Man unterhält sich dabei auch über das eigene Verständnis für Schwierigkeiten verschiedener Personengruppen (z. B. suchtkranke oder wohnungslose Menschen).

Mehr Hilfe für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche werden besser informiert was die Kinder- und Jugendhilfe für sie tun kann, können eigene Angebote in den Familienzentren auch alleine in Anspruch nehmen und Familien bekommen mehr Hilfe auch zu hause.