Einmalzahlung hilft nicht echt gegen Kinderarmut

Alle in Lösungen einbeziehen

Daher betont die BJV, wie wichtig es ist, dass die Regierung auf Anregung der BJV und zahlreicher Kinder- und Jugendorganisationen Erleichterungen für außerschulische Angebote im Sommer geschaffen hat und es jetzt auch finanzielle Anreize für Gemeinden gibt, genügend Kinderbetreuungsangebote im Sommer zur Verfügung zu stellen. „Viele Familien stehen in diesem Sommer vor Problemen bei der Kinderbetreuung. Es müssen jetzt insbesondere die Eltern unterstützt werden, die sich keine teuren Angebote leisten können“, fordert Pavitsits. Darüber hinaus müsse die von der Regierung angekündigte Task Force Kinderarmut unter Einbindung der BJV bald starten: „Die Zeit drängt, hier geht es um verlorene Chancen und alltägliche Herausforderungen für Kinder. Ziel muss sein, dass kein Kind in Österreich mehr in Armut aufwachsen muss“, so Pavitsits abschließend.

