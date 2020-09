Jugendvertretung: Kompass gegen Kinderarmut und für Bildungs-Digitalisierung

Die Politik habe – verstärkt in der Corona-Krise – in ihrem Navigationssystem Kinder und Jugendlicher „verloren“. Deswegen will die BundesJugendVertretung mit einem einfachen Wegweiser, einem Kompass den handelnden Entscheidungsträger_innen ein Hilfsmittel reichen. Caroline Pavitsits und Derai Al Nuaimi aus dem vierköpfigen Vorsitzteam der gesetzliche Interessensvertretung von Österreichs Kindern und Jugendlichen, stellten diesen „Kompass für eine gerechte Gesellschaft“ am Mittwochvormittag in der Wiener Brunnenpassage vor.

Kernpunkte: Eine Kindergrundsicherung. Schon vor der Pandemie war jedes fünfte Kind in Österreich armutsgefährdet. Durch extrem gestiegene Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und anrollende Pleitenwelle sei ein Anstieg dieses Anteils zu befürchten. „Die Politik muss jetzt notwendige Rahmenbedingungen für eine gerechte Gesellschaft schaffen, in der Kinderarmut erst gar nicht entstehen kann. Wir wollen eine Gesellschaft für alle, nicht nur für jene, denen ohnehin alle Türen offenstehen!“, so die Forderung.