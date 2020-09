Gewählte Sprecher_innen wollen auch außerhalb der Schule wählen dürfen

Wählen darf er zwar auch nicht, aber in Sachen demokratischer Mitbestimmung bringt sich Bilawal Hussein Shaha schon lange ein. Der Schüler der HTL Donaustadt ist Vertreter von 400 seiner Kolleg_innen als Abteilungssprecher für den Bereich Informatik. Heuer kandidiert er als Schulsprecher. Schon in der Mittelschule war er Klassensprecher. „Ich hab mich damals mit einem Anliegen an den Klassensprecher gewandt. Der hat gemeint, er hätte Angst, sich für irgendetwas einzusetzen, weil er dann schlechtere Noten befürchtete. Aber ich finde, man muss sich als gewählter Vertreter für die Anliegen anderer einsetzen. Notentechnisch hatte ich nie ein Problem.“