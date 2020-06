Sprachenvielfalt plus Deutsch auf Top-Niveau

Am Montag, 15. Juni kann ab 18 Uhr die rund 1 ½-stündige Preisverleihung des elften Durchgangs von „SAG’S MULTI!“, dem mehrsprachigen Redebewerb auf Facebook und YouTube miterlebt werden.

Schon die Finalrunde musste aufgrund von Corona, Lockdown, Home-Schooling usw. ins Internet verlagert werden. 118 der 134 ins Finale gekommenen Jugendlichen hatten in ihren Wohnungen ihre Reden aufgenommen und die Videos eingesandt. 78 Jurymitglieder hatten die alles andere als leichte Aufgabe, daraus die 21 besten der besten Reden in Deutsch und einer anderen Erst- oder erlernten Fremdsprache auszuwählen – sieben in jeder der drei Altersgruppen.

Schüler_innen ab der 7. Schulstufe sind jeweils eingeladen, mehrsprachig ihre Gedanken zu Gehör zu bringen – in der Regel vor Publikum – mit Abschluss-Gala im großen Festsaal des Wiener Rathauses. Vor Publikum konnten diesmal die 585 Jugendlichen aus ganz Österreich nur in den Vor- bzw. Regionalrunden reden. 51 Sprachen waren dabei – jeweils in Kombination mit Deutsch - zu hören.

Die Finalrunde musste in die Online-Welt ausweichen, was so nebenbei so manchen Einblick in die Wohnzimmer brachte – so glänzen bei Nevena Banovs Rede (HAK Baden, Russisch) etliche Pokale im Hintergrund.