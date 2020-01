Jugendliche machen vielsprachig Mut zum Heldentum im Alltag

Batman, Superman, Pippi Langstrumpf, Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela, Greta Thunberg, Barack Obama, Malala Yousafzai, Che Guevara, Mahatma Gandhi, Mutter Theresa … diese und andere Figuren aber auch reale Persönlichkeiten kommen einem höchstwahrscheinlich in den Sinn, wenn es um Helden oder/und Heldinnen geht. Die einen oder anderen davon wurden kürzlich auf dem nach der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner – ebenfalls eine Heldin – benannten Schulschiff bei der Wiener Donauinsel mehrfach genannt. Und das gleich in mehreren Sprachen.

Auftakt zu den Regionalrunden

Hier fand der Auftakt zu den insgesamt 14 Regionalrunden des mehrsprachigen Redebewerbs „SAG’S MULTI!“ statt, der in diesem Schuljahr zum elften Mal stattfindet. 585 Jugendliche (ab der 7. Schulstufe) waren im Herbst mit insgesamt 50 verschiedenen Sprachen (immer inklusive Deutsch) in den Bewerb gestartet, allein mehr als 300 in Wien. Die mussten- oder durften ;) – schon in einer Vorrunde antreten, um sich für die nun gestarteten Regionalrunden zu qualifizieren. In diesen – in Wien, Graz und Innsbruck - über Schulbühnen gehenden Regionalrunden werden die Jurys rund 120 Redner_innen küren, die im April an den Tagen des Bundesfinales neue Reden halten. 15 bis 19 Sieger_innen aus den Finalist_innen, die alle zur großen Gala im Wiener Rathaus (15. Juni) eingeladen sind, treten dann knapp vor Schulschluss eine gemeinsame Reise in eine europäische Stadt oder Region an.