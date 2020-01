Wichtig, Botschaften rüberzubringen und dass Erwachsene zuhören

Najwa Hamdi, eine der Moderatorinnen des ersten Regionalrunden-Tags am Schulschiff, hat drei Mal am Bewerb teilgenommen und ist ins Bundesfinale gekommen.

Warum hast du teilgenommen und war das leicht oder eine Überwindung, vor anderen, einem vollbesetzten Saal zu sprechen?

Am Anfang war es schon eine Überwindung, weil ich nicht das Mädchen bin, das gerne geredet hat, aber jetzt rede ich gerne.

Was war für dich das Wichtigste bei deinen Reden?

Das Wichtigste war, dass ich hinter meinen Reden, hinter den Inhalten stehe, eine Botschaft habe. Für mich war nicht das wichtigste zu gewinnen, sondern meine Botschaft den Menschen im Publikum zu sagen.

Was sind deine wichtigsten Botschaften?

Ich hab viel über Feminismus geredet, speziell in meiner letzten Rede über die Situation für Frauen in arabischen Ländern, wo sie nicht so gut behandelt werden, oft keine Meinungsfreiheit haben und nichts machen dürfen, ohne ihren Mann zu fragen. Für mich gehört das nicht zu einer Frau, auch nicht zu einer arabischen. Jede Frau hat ihren eigenen Körper, darf selber bestimmen, was sie macht. Egal ob sie eine Familie hinter sich hat oder nicht.

Du bist mit Deutsch und Arabisch aufgewachsen?

Am Anfang hab ich lieber Deutsch geredet, seit ich bei „ SAG’S MULTI!“ dabei bin, liebe ich es, auch in Arabisch zu sprechen, vornehmlich in Hocharabisch. Das konnte ich vorher nicht so gut.

Wo hast du das dann gelernt?

Meine Mutter ist Arabisch-Lehrerin. Aber erst durch den Anfang von „ SAG’S MULTI!“ hab ich mich getraut, das so mit ihr durchzugehen, so mit lauter und leiser sprechen, mit Mimik und Gestik – das ist im Arabischen sehr wichtig. Es ist ja auch eine schöne Sprache.